Suriye’de ABD askeri üssüne saldırı
HABER MERKEZİ
ABD ve Uluslararası Koalisyon üyesi ülkelerin askerlerinin bulunduğu Suriye’nin güneyindeki Et-Tanf Askeri Üssü’ne saldırı düzenlendiği bildirildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada, Et-Tanf Askeri Üssü’ne dronelarla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Söz konusu askeri üs, Suriye’nin Irak ve Ürdün sınır üçgeninde yer alıyor.
Saldırıyla ilgili soruştumanın sürdüğü kaydedilirken, ilk değerlendirmelerin saldırının İran destekli milisleri işaret ettiği belirtiliyor.