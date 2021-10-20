‘Pirde destanı Peşmerge’nin çelik bir güç olduğunu gösterdi’

ERBİL (K24)

Kerkük’ü işgal eden Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin 20 Ekim 2017’de Kerkük’ün Pirde beldesinde Peşmerge tarafından püskürtülmesinin üzerinden 4 yıl geçti.

16 Ekim’de Kürdistan idaresi dışında kalan Kürdistani bölgeler ile Kerkük’ü ele geçiren Iraklı güçler, İran’ın desteğiyle Erbil’e doğru ilerlerken Peşmerge’nin güçlü direnişiyle karşılaştı.

Yoğun saldırılara rağmen Peşmerge Güçleri, Pirde’de geçit vermedi.

Haşdi Şabi’nin Pirde saldırısında DAİŞ’e karşı kullanılmak üzere verilen ABD yapımı Abrams tankları da kullanılmıştı. Ancak Peşmerge Güçleri, bu tankları imha ederek, saldırıyı püskürtmeyi başardı.

Pirde’deki destansı direniş, Mahmudiye, Sihela, Mahmur ve diğer bölgelerde başarıyı beraberinde getirdi.

Kürdistan’ın siyasi statüsünün ortadan kaldırılması hedefiyle 16 Ekim’de başlatılan saldırı, 20 Ekim’de Peşmerge’nin direnişiyle sonuçsuz bırakıldı.

Destanın 4’üncü yılıyla ilgili K24’e konuşan akademisyen Rebin Selam, “16 Ekim 2017’deki olaylar, Kerkük’ün Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan diğer Kürt bölgelerinin çoğu bir grup hain tarafından Haşdi Şabi milislerine teslim edilmesi ve Kürdistan Bölgesi’nin işgal edilmeye çalışılmasıyla başladı” dedi.

Selam, “Ancak Peşmerge Güçleri Pirde, Sihela, Mahmur ve Mahmudiye’de işgalcilerle karşı karşıya geldi ve onları püskürttü” dedi.

Akademisyen Selam, “Pirde’deki destansı direniş, Peşmerge’nin çelik bir güç olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.