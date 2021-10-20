Esad ve Bin Zayid’den telefon görüşmesi 

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Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esad, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Suriye'deki rejimin lideri Esad, Veliaht Prens bin Zayid ile telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Suriye ve bölgedeki son gelişmeler de konuşuldu.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Veliaht Prensi olan Bin Zayid, ülkenin fiili yöneticisi konumunda.