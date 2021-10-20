Politika

Esad ve Bin Zayid’den telefon görüşmesi 

Suriye rejimi lideri Beşşar Esad, Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid ile iş birliğini güçlendirmeyi görüştü 
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ortadoğu Muhammed bin Zayid Al Nahyan Beşşar Esad BAE Suriye

HABER MERKEZİ

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esad, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Suriye'deki rejimin lideri Esad, Veliaht Prens bin Zayid ile telefonda görüştü. 

Telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Suriye ve bölgedeki son gelişmeler de konuşuldu.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Veliaht Prensi olan Bin Zayid, ülkenin fiili yöneticisi konumunda.

 

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