Politika

İzmir’de ‘PKK’ operasyonu: 17 gözaltı

İzmir ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.
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türkiye İzmir operasyon PKK

HABER MERKEZİ

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sosyal paylaşım sitelerinde PKK propagandası yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattığı belirtildi.

HDP Torbalı İlçe Başkanı H.B. ile Karabağlar İlçe Başkanı Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 17 kişinin yakalanmasına için operasyon düzenlendi.

İzmir ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ikametlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konulurken, 3 kişi için aramaların devam edildiği belirtildi. (Kaynak: Ajanslar)

 

 

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