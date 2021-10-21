İzmir’de ‘PKK’ operasyonu: 17 gözaltı
HABER MERKEZİ
İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sosyal paylaşım sitelerinde PKK propagandası yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattığı belirtildi.
HDP Torbalı İlçe Başkanı H.B. ile Karabağlar İlçe Başkanı Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 17 kişinin yakalanmasına için operasyon düzenlendi.
İzmir ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların ikametlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konulurken, 3 kişi için aramaların devam edildiği belirtildi. (Kaynak: Ajanslar)