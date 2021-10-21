Politika

Kuzey Kore’den füze eleştirilerine tepki: Abartıyorsunuz

Kuzey Kore, füze denemelerini eleştiren ABD'ye tepki göstererek, "Artık görüşme tekliflerinin samimiyetini sorguluyoruz" açıklamasında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Kuzey Kore füze denemeleri ABD tepki

HABER MERKEZİ

Kuzey Kore bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin son füze denemesine aşırı tepki verdiğini ve ABD elçisinin koşulsuz görüşme teklifini tekrarlamasının ardından Washington'un görüşme tekliflerinin samimiyetini sorguladıklarını belirtti.

Pyongyang, son haftalarda yaptığı açıklamada, diğer ülkeler gibi silah testlerinin savunma yeteneklerini artırmayı amaçladığını belirterek, ABD, Güney Kore ve Birleşmiş Milletler'i  (BM) “düşmanca bir politika ve çifte standardı" benimsemekle suçladı.

Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.

Kuzey Kore'nin füze açıklamasının ardından ABD ve İngiltere, Pyongyang'ın nükleer programını BM Güvenlik Konseyine taşımıştı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye ön koşulsuz görüşme teklif ettiklerini ve "sürdürülebilir ve esaslı diyalog" kurma zamanı geldiğini söylemişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv