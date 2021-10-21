Kuzey Kore’den füze eleştirilerine tepki: Abartıyorsunuz

HABER MERKEZİ

Kuzey Kore bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin son füze denemesine aşırı tepki verdiğini ve ABD elçisinin koşulsuz görüşme teklifini tekrarlamasının ardından Washington'un görüşme tekliflerinin samimiyetini sorguladıklarını belirtti.

Pyongyang, son haftalarda yaptığı açıklamada, diğer ülkeler gibi silah testlerinin savunma yeteneklerini artırmayı amaçladığını belirterek, ABD, Güney Kore ve Birleşmiş Milletler'i (BM) “düşmanca bir politika ve çifte standardı" benimsemekle suçladı.

Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.

Kuzey Kore'nin füze açıklamasının ardından ABD ve İngiltere, Pyongyang'ın nükleer programını BM Güvenlik Konseyine taşımıştı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye ön koşulsuz görüşme teklif ettiklerini ve "sürdürülebilir ve esaslı diyalog" kurma zamanı geldiğini söylemişti.