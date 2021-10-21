Politika

Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri: Eş başkanlar ilk kez masada

BM Cenevre Ofisi'nde devam Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunda, rejim ve muhalefet heyetlerinin eş başkanları ilk kez masada karşılıklı oturdu.
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Suriye Anayasa Komitesi
Suriye Anayasa Komitesi
dünya Suriye Anayasa Komitesi Geir Pedersen

HABER MERKEZİ

150 üyenin katılımıyla 30 Ekim 2019'da başlayan ve 1 Kasım 2019'da sona eren açılış toplantılarının ardından Suriye Anayasa Komitesinin "Küçük Grup" diye adlandırılan 45 kişilik yazım kurulu, BM Cenevre Ofisi'nde 5 tur görüşme gerçekleştirmişti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 17 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, ertesi gün başlayacak altıncı turda, tarafların ilk kez yeni Suriye anayasası reformu için taslak hazırlama sürecine başlama konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Pedersen, basın toplantısının ardından ilk kez muhaliflerin eş başkanı Bahra ve rejimin eş başkanı Kuzbari ile aynı masada toplantı yaptı. Bahra ve Kuzbari ilk kez karşılıklı oturdu.

Görüşmelerin 18 Ekim'de başlayan altıncı turunun ilk günü ve 19 Ekim'deki ikinci günü ve dün BM Cenevre Ofisi, iki eş başkanın aynı masada toplantı yaptığı fotoğrafları servis etti.

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