Sağlık

Yeni araştırma: Aşılananların virüsten ölme ihtimali çok düşük

İtalya'da yapılan yeni bir araştırmada, yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı aşılanan kişilerin çok yaşlı ya da mevcut veya geçmiş hastalıkları olmadıkça virüsten hayatını kaybetme ihtimallerinin çok düşük olduğu açıklandı.
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dünya Covid-19 Aşı ölüm riski araştırma

HABER MERKEZİ

İtalya'da Covid-19 aşılarının etkileri üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.

Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) tarafından Covid-19 ölümleriyle ilgili yayımlanan raporda, Covid-19'a karşı aşılanan kişilerin çok yaşlı veya hastalıkları olmadıkça virüsten hayatını kaybetme ihtimallerinin çok düşük olduğu belirtildi.

AŞILANANLARDA HAYATINI KAYBEDENLERİN YAŞ ORTALAMASI 85

Raporda, aşı olmalarına rağmen hayatını kaybeden kişilerin yaş ortalamasının 85 olduğu aktarıldı.

2021 yılının 1 Şubat ila 5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen analizde, 671 aşılanmamış, 171 tam aşılı olup hayatını kaybeden kişi incelendi.

KALP SORUNU, BUNAMA VE KANSER TEŞHİSİ KONANLAR RİSKLİ

Analizin sonucunda aşılanmayanlar arasında ortalama can kaybı yaşının 78 olduğu belirtilirken, kalp sorunu, bunama ve kanser teşhisi konmuş kişilerin hayatını kaybetme olasılığının daha yüksek olduğu vurgulandı.

Çalışmanın raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Burada sunulan sonuçlar, aşılarını tamamladıktan sonra hayatını kaybedenlerin geçmiş hastalıkları olduklarını gösteriyor. Çok sayıda hastalığı olan çok yaşlı hastaların bağışıklık tepkisinin azaldığını ve bu nedenle aşı olmalarına rağmen SARS-CoV-2 enfeksiyonuna ve komplikasyonlarına karşı duyarlı olabileceklerini varsaymak mümkündür.”

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