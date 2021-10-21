Politika

Başkan Barzani’yle görüşen İngiltere Büyükelçisi’nden destek mesajı

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ne desteğini vurguladı.
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Büyükelçi Richardson - Başkan Barzani
Büyükelçi Richardson - Başkan Barzani
kürdistan Mesud Barzani Mark Bryson-Richardson İngiltere

ERBİL (K24)

Başbakan Mesud Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Irak’taki siyasi süreç ve seçim sonrası dönem ele alındı.

Seçimin başarılı bir şekilde yapıldığını belirten Başkan Barzani ile Büyükelçi Richardson, seçim sonuçlarının istikrarlı ve vatandaşların taleplerini karşılayan bir döneme kapı aralaması temennisinde bulundu.

Büyükelçi Richardson, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’ne ve Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlara desteğini bildirerek, Peşmerge ile Iraklı güçler arasındaki işbirliğini desteklediğini ifade etti.

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