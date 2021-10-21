Ekonomi

TCMB'den faiz indirimi: Dolar rekor düzeye çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yapılan açıklamada, "Arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı değerlendirilmiştir. Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenirken, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kararın ardından dolar/TL 9.30’dan 9.45’e yükseldi. Euro da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve 11 TL’yi aştı.

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