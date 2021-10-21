TCMB'den faiz indirimi: Dolar rekor düzeye çıktı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yapılan açıklamada, "Arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı değerlendirilmiştir. Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenirken, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kararın ardından dolar/TL 9.30’dan 9.45’e yükseldi. Euro da tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve 11 TL’yi aştı.