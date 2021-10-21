Politika

Başbakan ile İngiltere Büyükelçisi’nden Şengal vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani ve İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının önemini vurguladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Mark Bryson-Richardson - Başbakan Mesrur Barzani
Mark Bryson-Richardson - Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson’ı kabul etti.

Görüşmede başarılı geçen Irak seçimleri ile Kürdistan Bölgesi-İngiltere ilişkileri ele alındı.

Başbakan, seçim sonuçlarının Irak’ta istikrarın sağlanması ve Erbil ile federal hükümet arasındaki sorunların çözümüne katkı sunması temennisinde bulundu.

Görüşmede ayrıca Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform süreci, devam eden DAİŞ tehdidi, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasını önemi ve bölgede durumun normalleştirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv