Başbakan ile İngiltere Büyükelçisi’nden Şengal vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson’ı kabul etti.

Görüşmede başarılı geçen Irak seçimleri ile Kürdistan Bölgesi-İngiltere ilişkileri ele alındı.

Başbakan, seçim sonuçlarının Irak’ta istikrarın sağlanması ve Erbil ile federal hükümet arasındaki sorunların çözümüne katkı sunması temennisinde bulundu.

Görüşmede ayrıca Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform süreci, devam eden DAİŞ tehdidi, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasını önemi ve bölgede durumun normalleştirilmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.