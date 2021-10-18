KDP Irak genelinde en çok oy alan parti oldu
ERBİL (K24)
Irak Yüksek Seçim Komisyonu’nun açıkladığı sonuçlara göre en çok oy alan koalisyon Sadr Hareketi, en çok oy alan parti ise Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) oldu.
Oy dağılımı şöyle gerçekleşti:
Bağımsızlar: 1 milyon 716 bin 860
Sadr Hareketi: 885 bin 317
Kürdistan Demokrat Partisi: 764 bin 416
Takaddum Koalisyonu (Halbusi): 638 bin 66
Kanun Devleti Koalisyonu (Maliki): 502 bin 196
Fetih Koalisyonu (Amiri): 444 bin 762
Azim Koalisyonu: 417 bin 415
Kürdistan Koalisyonu (KYB-Goran): 364 bin 829
İmtidad Hareketi: 299 bin 299
Ulusal Koalisyon: 235 bin 733
Devletin Gücü Koalisyonu: 234 bin 965
Yeni Nesil Hareketi: 234 bin 314
Tesmim Koalisyonu: 130 bin 71
Kadimun: 126 bin 411
Nesir Koalisyonu (Abadi):125 bin 68
Ulusal Program Koalisyonu: 107 bin 654
İşrak-i Kanun: 100 bin 371
Hak Hareketi: 95 bin 372
Ulusal İktidar Koalisyonu: 73 bin 220
Adalet Topluluğu (Komel): 64 bin 156