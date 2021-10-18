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KDP Irak genelinde en çok oy alan parti oldu

10 Ekim’de yapılan Irak genel seçimlerinde en çok oy alan parti KDP oldu.
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kürdistan Irak Seçimleri 2021 KDP

ERBİL (K24)

Irak Yüksek Seçim Komisyonu’nun açıkladığı sonuçlara göre en çok oy alan koalisyon Sadr Hareketi, en çok oy alan parti ise Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) oldu.

Oy dağılımı şöyle gerçekleşti:

Bağımsızlar: 1 milyon 716 bin 860

Sadr Hareketi: 885 bin 317

Kürdistan Demokrat Partisi: 764 bin 416

Takaddum Koalisyonu (Halbusi): 638 bin 66

Kanun Devleti Koalisyonu (Maliki): 502 bin 196

Fetih Koalisyonu (Amiri): 444 bin 762

Azim Koalisyonu: 417 bin 415

Kürdistan Koalisyonu (KYB-Goran): 364 bin 829

İmtidad Hareketi: 299 bin 299

Ulusal Koalisyon: 235 bin 733

Devletin Gücü Koalisyonu: 234 bin 965

Yeni Nesil Hareketi: 234 bin 314

Tesmim Koalisyonu: 130 bin 71

Kadimun: 126 bin 411

Nesir Koalisyonu (Abadi):125 bin 68

Ulusal Program Koalisyonu: 107 bin 654

İşrak-i Kanun: 100 bin 371

Hak Hareketi: 95 bin 372

Ulusal İktidar Koalisyonu: 73 bin 220

Adalet Topluluğu (Komel): 64 bin 156

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