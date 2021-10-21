Politika

Neçirvan Barzani: Kürdistani taraflar Bağdat’ta birlik içerisinde olmalı 

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson'ı kabul etti. 
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kürdistan Neçirvan Barzani Mark Bryson-Richardson İngiltere Irak Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistani tarafların Bağdat’ta birlik içerisinde olmasının önemine vurgu yaptı. 

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson'ı kabul etti. 

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın İngiltere ile ilişkilerinin konuşulduğu görüşmede, Irak’taki son gelişmeler, parlamento seçimleri ve sonuçları, Erbil-Bağdat ilişkileri, Neçirvan Barzani’nin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Londra ziyareti, Covid-19'la mücadele ve DAİŞ’e karşı mücadele ele alındı.

İkili ilişkilerin ilerletilmesine yönelik fikir birliğinin olduğu görüşmede, Irak’ta kurulacak hükümetin özellikle de coronayla mücadele, eğitim ve ekonomide halkın isteklerine cevap verecek duruma olmasının önemine vurgu yapıldı. 

DAİŞ’e karşı mücadelede Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki koordinasyondan duyulan memnuniyetin ifade edildiği görüşmede Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistani tarafların Bağdat’ta birlik içerisinde olmalarının öneminin altını çizerek, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın bu doğrultudaki çabalarına değindi. 

İngiltere’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’a desteklerinden ötürü teşekkür eden Neçirvan Barzani, İngiltere ziyaretinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Görüşmede, bölgesel diğer gelişmeler de değerlendirildi. 

 

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