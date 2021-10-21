Başbakan, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti 

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi olarak göreve başlayan Jonas Lovén’i kabul etti.

İsveçli büyükelçiyi yeni görevinden ötürü tebrik eden Başbakan, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın İsveç’le ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda başarılı olması temennisinde bulundu.

İsveç’in Bağdat Büyükelçisi ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin İsveç Büyükelçiliği’ne destek ve işbirliğinden ötürü teşekkür ederek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.