Ekonomi

Gram altın faiz kararının ardından rekor kırdı

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL'nin 9.48'in üzerine çıkmasıyla 2020'nin Kasım ayında gördüğü 540 TL'yi geride bırakarak 543 TL ile yeni bir rekor kırdı.
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türkiye Altın Gram altın Faiz kararı

HABER MERKEZİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre gram altın, geçen hafta dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber günü 530 TL'den kapatarak bu yılın zirvesine ulaşmıştı.

Yeni haftaya 526 TL civarında başlayan gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL'deki paralel yükselişle 534 TL'ye kadar tırmandı.

Gram altın en son 6 Kasım'da gün içi 540 TL'ye ulaşarak zirveyi gördükten sonra günü 534 TL'de kapatarak rekor gün kapanış seviyesine ulaşmıştı.

Eğer gram altın bugünü 534 TL'nin üzerinde kapatırsa gün kapanış rekorunu da geride bırakmış olacak.

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