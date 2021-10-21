Gram altın faiz kararının ardından rekor kırdı

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL'nin 9.48'in üzerine çıkmasıyla 2020'nin Kasım ayında gördüğü 540 TL'yi geride bırakarak 543 TL ile yeni bir rekor kırdı.