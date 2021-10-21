Politika

Suriye’de yangınları çıkarmakla suçlanan 24 kişi idam edildi 

Şam yönetimi, geçen yaz sonunda üç kişinin ölümüne ve binlerce hektarlık ormanlık alanın yok olmasına neden olan yangınları çıkarmakla suçlanan 24 kişiyi idam etti.
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suriye idam Suriye

HABER MERKEZİ

Suriye rejimi, geçen yaz sonunda üç kişinin ölümüne ve binlerce hektarlık ormanlık alanın yok olmasına neden olan yangınları çıkarmakla suçlanan 24 kişiyi idam etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan haberde, ölümlere neden olan, altyapı ve kamu malına zarar veren terör saldırıları düzenlemekle suçlanan 24 kişinin idam edildiği bilgisi yer aldı. 

Suriye Adalet Bakanlığı ayrıca 11 kişinin de müebbet hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Ekim 2020’de Suriye’de başta Lazkiye ve Humus olmak üzere pek çok yerde yangınlar çıkmış ve binlerce hektar orman yanmış ve bazı yapılar hasar görmüştü.

Yangınlar sonrası Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yanan bölgelere ziyaret gerçekleştirmişti.

 

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