Politika

Neçirvan Barzani ve İsveç'in Bağdat Büyükelçisi'nden ekonomik yatırım vurgusu

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İsveç’in yeni Bağdat Büyükelçisi Jonas Loven’i kabul etti.
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ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile İsveç’in yeni Bağdat Büyükelçisi Jonas Loven bir araya geldi.

Neçirvan Barzani, İsveç Büyükelçisini göreve başlamasından dolayı tebrik ederek, kendisine başarılar diledi.

İsveç’in Kürdistan Bölgesi’ne yönelik yardımlarına övgüde bulunan Neçirvan Barzani, büyükelçinin çalışmaları için desteğini dile getirdi.

Jonas Loven ise ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerin öneminden, özellikle İsveç şirketlerinin Bağdat ile Erbil’de yatırım yapmaya teşvik edilmesinden bahsetti.

Buna karşılık Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin İsveç yatırımını memnuniyetle karşılamaya hazır olduğunu vurguladı.

Ayrıca 10 Ekim’deki Irak seçimleriyle ilgili Loven’e bilgi veren Neçirvan Barzani, Avrupa Birliği’ne ve uluslararası ortaklara seçimlerdeki desteklerinden ötürü teşekkür etti.

İki taraf arasında ilişkilerin geliştirilmesi, iklim değişikliğinin Irak’taki etkileri, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin çalışmaları ve İsveç’teki Kürt mültecilerin durumu toplantının diğer konuları arasında yer aldı.

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