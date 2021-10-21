Sağlık

Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde vaka ve can kayıplarında artış 

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. 
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ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı vaka ve can kayıplarında artış yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı. 

Buna göre son 24 saatte 8 bin 510 Covid-19 testi yapılırken, 1076 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1313 kişi sağlığına kavuşurken, 28 kişi sağlığına kavuştu.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 281 bin 936 Covid-19 testi yapılırken, 353 bin 905 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 330 bin 640 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 216 kişi yaşamını yitirdi.

17 bin 49 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.  

 

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