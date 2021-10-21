Ekonomi

Dolarda yeni rekor: 9,50

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar 9,48'i yükselen dolar akşam saatlerinde yeni rekorunu kırdı. 21.45 saatlerinde dolar kuru 9,50'yi test etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye euro dolar TL

HABER MERKEZİ

Merkez Bankası faizi yüzde 16'ya indirdi, kararın ardından dolar/TL 9,50'yi gördü, euro ise 11 TL'yi geçti.

Üst üste 7 işlem gününde rekor kıran ve haftaya da yükselişle başlayan dolar kuru dün gece 9,2'nin altına inmişti.

Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9,27'yi aşarak başlayan dolar, 9,33 seviyesini görerek rekor tazelemişti.

Euro ise 10,75 lira seviyesinden güne başlamış, 10,83 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 16'ya çekmesinin ardından yükselişe geçen dolar, 9,50 seviyesine ulaşarak (21.45) tarihi zirvesini gördü.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv