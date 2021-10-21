Politika

Irak: Suriye sınırına 650 kilometrelik güvenlik bariyeri kurduk 

Irak ordusu, Suriye sınırına dikenli teller ve gözetleme kulelerinden oluşan 650 kilometrelik güvenlik bariyeri kurulduğunu açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Suriye Yahya Resul DAİŞ sınır

HABER MERKEZİ

Irak ordusu, ülkeye DAİŞ'lilerin sızmasını önlemek için Suriye sınırına dikenli teller ve gözetleme kulelerinden oluşan 650 kilometrelik güvenlik bariyeri kurulduğunu açıkladı.

Irak ordu sözcüsü Yahya Resul, resmi haber ajansı İNA'ya yaptığı açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütlerinin ülkesi için hala tehlike arz etmeye devam ettiğini belirtti. 

Sözcü Resul, Suriye tarafı ile birlikte gözetleme kuleleri, termal kameralar ve dikenli tellerden oluşan 650 kilometre uzunluğundaki güvenlik bariyerini tamamladıklarını kaydetti.

Irak güvenlik güçlerinin ülke sınırlarını iyi bir şekilde koruduğunu dile getiren Resul, Irak-Suriye sınırının tamamını kontrol altına almak ve teröristlerin Irak'a sızmasını engellemek istediklerini aktardı. 

Suriye sınırından terör örgütü DAİŞ’in sızma girişimleri uzun süredir Irak için güvenlik endişesi oluşturmaya devam ediyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv