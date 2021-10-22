Spor

Kupa 2’de 14 maç oynandı: İşte sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları bugün oynanan 14 karşılaşmayla sona erdi.
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avrupa UEFA Avrupa Ligi maçlar sonuçlar

HABER MERKEZİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 14 maç yapıldı ve üçüncü hafta sona erdi.

Ligin üçüncü haftasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe (Türkiye) - Royal Antwerp (Belçika): 2-2

Lazio (İtalya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz): 0-1

Midtjylland (Danimarka) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1

Real Betis (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-1

Rapid Wien (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1

Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa): 3-4

Rangers (İskoçya) - Brondby (Danimarka): 2-0

PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa): 1-2

Sturm Graz (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

Napoli (İtalya) - Legia Varşova (Polonya): 3-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1

Lokomotiv Moskova (Rusya) – Galatasaray (Türkiye): 0-1

West Ham United (İngiltere) - Genk (Belçika): 3-0

Spartak Moskova (Rusya) - Leicester City (İngiltere): 3-4

Celtic (İskoçya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0

 

 

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