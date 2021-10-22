Kupa 2’de 14 maç oynandı: İşte sonuçlar

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 14 maç yapıldı ve üçüncü hafta sona erdi.

Ligin üçüncü haftasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe (Türkiye) - Royal Antwerp (Belçika): 2-2

Lazio (İtalya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz): 0-1

Midtjylland (Danimarka) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1

Real Betis (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-1

Rapid Wien (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1

Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa): 3-4

Rangers (İskoçya) - Brondby (Danimarka): 2-0

PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa): 1-2

Sturm Graz (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

Napoli (İtalya) - Legia Varşova (Polonya): 3-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1

Lokomotiv Moskova (Rusya) – Galatasaray (Türkiye): 0-1

West Ham United (İngiltere) - Genk (Belçika): 3-0

Spartak Moskova (Rusya) - Leicester City (İngiltere): 3-4

Celtic (İskoçya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0