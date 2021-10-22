Kupa 2’de 14 maç oynandı: İşte sonuçlar
HABER MERKEZİ
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 14 maç yapıldı ve üçüncü hafta sona erdi.
Ligin üçüncü haftasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe (Türkiye) - Royal Antwerp (Belçika): 2-2
Lazio (İtalya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz): 0-1
Midtjylland (Danimarka) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1
Real Betis (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-1
Rapid Wien (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1
Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa): 3-4
Rangers (İskoçya) - Brondby (Danimarka): 2-0
PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa): 1-2
Sturm Graz (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya): 0-1
Napoli (İtalya) - Legia Varşova (Polonya): 3-0
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1
Lokomotiv Moskova (Rusya) – Galatasaray (Türkiye): 0-1
West Ham United (İngiltere) - Genk (Belçika): 3-0
Spartak Moskova (Rusya) - Leicester City (İngiltere): 3-4
Celtic (İskoçya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0