Politika

Uluslararası Koalisyon’dan Peşmerge’ye tıbbi malzeme yardımı

Peşmerge Bakanlığı, Uluslararası Koalisyon’nun Peşmerge Güçleri’ne savaş cephelerinde kullanabileceği tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu açıkladı.
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kürdistan Uluslararası Koalisyon Peşmerge Güçleri tıbbi malzeme yardımı

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Koalisyon’nun Peşmerge Güçleri’ne tıbbi malzeme yardımında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Uluslararası Koalisyon, Peşmerge Güçleri tugaylarına dağıtılmak üzere tıbbi malzeme yardımında bulundu. Söz konusu yardımların içinde ilk yardım çantaları ve savaş cephelerinde kullanılabilecek malzemeler bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 8 Peşmerge tugayı için yapılacak yardımın ilk kısmının Peşmerge Bakanlığınca teslim alındığı belirtildi.

Peşmerge Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda yapılan yardımların Peşmerge tugaylarına dağıtıldığını ve yardımların devam edeceğini kaydetti.

DAİŞ’e Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, Peşmerge Güçleri’ne yönelik yardımın 2022 yılına kadar devam edeceğini açıklamıştı.

Peşmerge Güçleri’ne belli bir program çerçevesinde yardım ettiklerini belirten Marotto, “Bu konuda Pentagon’un ayırdığı bir bütçe var. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın DAİŞ’e karşıtı güçleri silahlandırma için finansal desteği var” ifadelerini kullanmıştı.

Albay Wayne Marotto, ABD’nin yüzlerce askeri ve tıbbi aracı Peşmerge Güçleri ulaştıracağını vurgulamıştı.

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