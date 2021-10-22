Dolar 9,66 seviyesine yükseldi

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 200 baz puan indirim yaparak politika faizini enflasyonun altında bir seviye olan yüzde 16'ya çekmesi, TL'de değer kaybını hızlandırdı.

Dolar/TL 9,51 seviyesinden başladığı günde yükselerek 9,54 olan tarihi zirvesini 9,66'ya taşıdı.

Altının gramı da 554 TL'ye yükseldi.

Bu arada Barclays ve Goldman Sachs bankaları, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceği tahmininde bulundu.

Reuters haber ajansına göre iki banka da yıl sonunda politika faizinin yüzde 15 olacağını öngörüyor.

Goldman Sachs'ın tahmininde Para Politika Kurulu'nun öncelikle 50 baz puan faiz indirimine gideceğini, sonraki iki toplantıda da 25 baz puanlık indirimler yapılacağı yer aldı.

Dolar, dün TCMB’nin yüzde 18'lik politika faizini, yüzde 16'ya çekmesiyle rekor kırmıştı.