Chelsea forvetsiz kaldı

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İngiltere Premier Lig'de lider olan Chelsea, çarşamba gecesi de Şampiyonlar Ligi'nde evinde Malmö'yü 4-0 mağlup etti ve işlerin yolunda gittiğini gösterdi.

Lige dönen Londra ekibi, cumartesi günü evinde Norwich City'i ağırlayacak fakat bazı sorunlarla karşı karşıya.

Malmö maçında Lasse Nielsen'in yaptığı faulün ardından bileğinde şişlik yaşayan Romelu Lukaku'nun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bununla birlikte aynı maçta sakatlanan Timo Werner de muhtemelen cumartesi günü sahada olamayacak.

Alman menajer Thomas Tuchel de sakatlıklarla ilgili "Romelu ceza sahasındaki faulde ayak bileğini burktu ve Timo'nun hamstring sakatlığı var. İkisinin dönmesi de biraz zaman alacak. Daha kesin konuşmak için daha fazla incelemeye ihtiyacımız var, ancak bazı maçlarda bizimle olamayacakar” ifadelerini kullandı.

Christian Pulisic de ayak bileğinden sakat ve bir aydan fazla süre takımla olamayacak.

Chelsea'nin bu üç oyuncu dışında Kai Havertz, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi ve Hakim Ziyech gibi seçenekleri mevcut.