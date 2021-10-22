NATO ilk kez yapay zeka stratejisi geliştirme konusunda anlaştı

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İttifak’ın ilk yapay zeka stratejisinin oluşturulması konusunda anlaşmaya vardığını duyuran NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, şunları söyledi:

“Müttefikler ilk yapay zeka stratejimizi kabul etti. Strateji, uluslararası hukuka uygun olarak yapay zekanın sorumlu kullanımı için standartlar belirleyecek, yaptığımız işte yapay zekanın benimsenmesini nasıl hızlandıracağımızın ana hatlarını çizecek, bu teknolojiyi nasıl koruyacağımızı belirleyecek ve hasımların yapay zeka kullanımının yol açtığı tehditleri ele alacak.”

“Müttefikler bir NATO inovasyon fonu kurmak için anlaşma imzaladı” diyen Jens Stoltenberg, şöyle devam etti:

“Bu fonun, İttifak genelinde yeni ortaya çıkan yıkıcı teknolojiler üzerinde çalışan yenilikçi girişimcilere bir milyar euro yatırım yapmasını bekliyorum.

Yeni teknolojiler dünyamızı ve güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor. NATO'nun yeni inovasyon fonu, müttefiklerin güvenliğimiz için kritik önemdeki en son teknoloji ve yetenekleri ıskalamamasını sağlayacak.”

Fonun İttifak’ın 2023'te hayata geçmesi planlanan Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı (DIANA) isimli yeni girişiminin bir parçası olacağını belirten Stoltenberg, “DIANA'nın teknoloji deneme merkezleri ve hızlandırıcı tesisleri ağı yaratılacağını, böylece İttifak’ın güvenliği ve Avrupa-Kuzey Amerika arasındaki teknolojik bağların güçlendirilmesi için sivil inovasyondan daha iyi yararlanılacağını” aktardı.