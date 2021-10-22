Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 21 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 8 bin 187 Covid-19 testi yapılırken, 1076 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1406 kişi sağlığına kavuşurken, 21 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 290 bin 123 Covid-19 testi yapılırken, 354 bin 981 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 332 bin 46 kişi sağlığına akvuşurken, 6 bin 237 kişi yaşamını yitirdi.

16 bin 698 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.