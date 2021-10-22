Politika

BM Suriye Özel Temsilcisi: 6’ncı tur görüşmeleri hayal kırıklığıyla sonuçlandı

Pedersen, "Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet (rejim) delegasyonuydu" dedi.
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dünya Geir O Pedersen Suriye anayasa

HABER MERKEZİ

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek, "Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık" dedi.

Pedersen, "Yeni bir metin sunmamaya karar veren hükümet (rejim) delegasyonuydu" dedi.

7. TUR TOPLANTILARI KASIMDA

Öte yandan Komite'nin muhalifleri temsil eden eş başkanı Hadi el Bahra, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye Anayasa Komitesi'nin bir sonraki turu, önümüzdeki ay yapılacak." dedi.

Bugünkü görüşmelerde taraflar, altıncı tur toplantılarının ana gündemi olan "yeni Suriye anayasası taslağının hazırlanması" kapsamında sunulan tüm teklifleri müzakere edecek.

Pedersen toplantıların ardından TSİ 17.45'te altıncı tura ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Özel Temsilci'nin tarafların anlaşması durumunda bir sonraki turun tarihini de açıklaması bekleniyor.

 

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