Suruç katliamı sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet

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Urfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl önce 34 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan sanığa 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Suruç İlçesi’nde 20 Temmuz 2015 tarihinde DAİŞ tarafından gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı ile ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü.

33 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ile ilgili açılan davanın 21. duruşması Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi Urfa T Tipi Cezaevi Kampüsü’ndeki Salonu’nda görüldü. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada Adıyaman Barosu’nun davaya müdahil olma talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Duruşmada, iddia makamı, daha önce verdiği mütalaayı yineledi. Bir önceki duruşmada avukatların savunma yaptıkları belirtilerek tanık vekillerinin savunma yapmamasına karar verildi. Avukatlar verilen karara tepki göstererek, avukatlar ve aileler olarak ayrı ayrı savunma yapmak istedi.

Mahkeme heyeti avukatların mütalaaya karşı savunma yapma talebini bir önceki duruşmada reddi hakim talebinde bulundukları gerekçesiyle oybirliğiyle reddetti. Karara avukat ve aileler tepki gösterdi. Aileler ve saldırıda yaralananlar jandarma tarafından salondan çıkarılmak istendi, ancak avukatlar ve milletvekillerinin araya girmesiyle karardan vazgeçildi.

Mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir aranın ardından devam etti. Aranın ardından mahkeme heyeti, önceki kararından dönerek taraflara söz hakkı verileceğine ilişkin ara karar kurdu. Katılanlar sırayla beyanda bulundu.

TEK TUTUKLU SANIĞA 34 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, İlhami Bali ve Deniz Büyükçelebi dosyalarının aramaları devam ettiği gerekçesiyle ayrılmasına, davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin’e 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme' suçundan 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, eylemin teşebbüs noktasından kalmasından bin 890 yıl, patlayıcı bulundurmaktan 10 yıl ve 40 bin TL para cezası vererek dava dosyasını kapattı.