KDP, Kürdistani taraflar arası birlik çabalarını yoğunlaştırdı

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu seçimlerinin sonuçlarının belli olmasının ardından Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistani parti ve taraflar arası birlik görüşmelerini yoğunlaştırdı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki partilerle görüşmeler gerçekleştiren KDP, ortak bir heyetin oluşturulmasını ve bu heyetin Bağdat’ta Irak hükümetinin kurulmasına yönelik müzakereleri yürütmesini planlıyor.

Kürdistani tarafların Bağdat’ta birlik içerisinde hareket etmesi beklenirken, birlik içerisinde hareket edilmemesi durumda Kürdistan Bölgesi’nin zarar edeceği vurgulanıyor.

K24’e konuşan KDP Politbüro Üyesi Cafer Eminki, “Kürtler için bu defa Bağdat’a tek sesli olarak gitmeleri önemli” dedi.

Eminki, Bağdat’a gidip orada birlik çabası içerisine girmek yerine, Bağdat’a gitmeden önce Kürdistan Bölgesi’nde bu birliğin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Üyesi Şalaw Ali Askeri ise, Kürtlerin birlikte hareket etmesi için çok imkanların olduğunu söyledi.

Askeri, siyasi tarafların mevcut imkanları kaybetmemesi gerektiğini belirtti.

KDP heyeti, geçtiğimiz günlerde Kürdistan Bölgesi’ndeki partilerin büyük çoğunluğunu ziyaret edip görüşmelerde bulundu.

KDP ile KYB başta olmak üzere Kürdistani partiler arasında, Bağdat’ta Iraklı taraflarla müzakere yapmak üzere ortam programın belirlenmesi ve makamların taksimi konusunda anlaşmaya varılması bekleniyor.

Her iki partinin özellikle de Irak Cumhurbaşkanlığı ve Kerkük Valiliği makamları konusunda anlaşmaya varmaları gerekiyor.