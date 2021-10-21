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Başbakan’dan Irak’ta hızla kapsayıcı bir hükümetin oluşturulması çağrısı

Başbakan Mesrur Barzani, “BMGK'nın Irak seçimlerine ilişkin bugünkü açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Irak Seçimleri 2021 BMGK

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Irak seçimlerine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “BMGK'nın Irak seçimlerine ilişkin bugünkü açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Başbakan, Birleşmiş Milletler Irak Misyonu’nun (UNAMI) teknik yardımı, AB ve diğer kurulauşlardan gelen uluslararası ekiplerin seçim sürecinin merkezinde yer aldığını belirtti.

Kapsayısı bir hükümet çağrısını yineleyen Başbakan, “Tüm tarafları, Irak halkları için daha iyi bir gelecek inşa edebilecek kapsayıcı bir hükümeti hızla oluşturmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

 

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