ABD Kongre üyelerinden Blinken'a mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın

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ABD'de Kongre üyeleri, Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçaklarının satışının engellenmesi için Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a mektup yazdı.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından başlayan kriz sürüyor.

Euronews'in haberine göre, ABD'de Kongre üyeleri, Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçaklarının satışının engellenmesi için Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a mektup yazdı.

Milletvekilleri, Blinken'ı hem yeni F-16 savaş uçaklarının satılmasını hem de mevcut olanların iyileştirilmesine karşı çıkmaya çağırıyor.

Mektupta, "ABD, Erdoğan yönetiminin ABD yasalarını ve NATO ittifakının standartlarını ihlal ettiği için hesap vermekten kaçmasına izin veremez" deniliyor.

Vekiller, Rusya'dan S-400 aldığı için CAATSA yaptırımları uygulanan Türkiye'ye F-16'ların verilmesinin Washington'ın politikasıyla ilgili 'şüphe uyandıracağı' uyarısı yapıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ekim'de, "yeni F-16'lar alarak filomuzu genişleteceğiz" demişti.

Mektupta, "Türkiye'nin talebinin medyada geniş yer bulması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yaptığı açıklamaların, bu olası satışa muhalefetimizi ifade etmek için yeterli bir temel oluşturduğuna inanıyoruz" denildi.