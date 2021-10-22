Politika

ABD Kongre üyelerinden Blinken'a mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın

ABD'de Kongre üyeleri, Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçaklarının satışının engellenmesi için Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a mektup yazdı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD ABD Kongresi Antony Blinken Türkiye Recep Tayyip Erdoğan F-16

HABER MERKEZİ

ABD'de Kongre üyeleri, Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçaklarının satışının engellenmesi için Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a mektup yazdı.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından başlayan kriz sürüyor.

Euronews'in haberine göre, ABD'de Kongre üyeleri, Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçaklarının satışının engellenmesi için Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a mektup yazdı.

Milletvekilleri, Blinken'ı hem yeni F-16 savaş uçaklarının satılmasını hem de mevcut olanların iyileştirilmesine karşı çıkmaya çağırıyor.

Mektupta, "ABD, Erdoğan yönetiminin ABD yasalarını ve NATO ittifakının standartlarını ihlal ettiği için hesap vermekten kaçmasına izin veremez" deniliyor.

Vekiller, Rusya'dan S-400 aldığı için CAATSA yaptırımları uygulanan Türkiye'ye F-16'ların verilmesinin Washington'ın politikasıyla ilgili 'şüphe uyandıracağı' uyarısı yapıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ekim'de, "yeni F-16'lar alarak filomuzu genişleteceğiz" demişti.

Mektupta, "Türkiye'nin talebinin medyada geniş yer bulması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yaptığı açıklamaların, bu olası satışa muhalefetimizi ifade etmek için yeterli bir temel oluşturduğuna inanıyoruz" denildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv