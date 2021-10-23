Politika

Girê Spî yakınlarında bombardıman: El Kaide lideri öldürüldü

ABD, Rojava’nın Girê Spî ilçesine bağlı Suluk kasabası yakınlarında düzenlediği hava saldırısında üst düzey El Kaide liderlerinden Abdülhamid el-Matar’ın öldürüldüğünü bildirdi.
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kürdistan ABD CENTCOM Rojava Girê Sipî El Kaide

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Girê Spî ilçesine bağlı Suluk kasabası yakınlarında düzenlenen hava saldırısında Abdülhamid el-Matar’ın öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “MQ-9 tipi insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda sivil kayıplara dair herhangi bir bilgimiz yok” denildi.

El Kaide'nin, ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "El Kaide, Suriye'yi, yeniden inşa etmek, dış örgütlerle koordinasyon sağlamak ve dış operasyonları planlamak için güvenli bir sığınak olarak kullanıyor. El Kaide ayrıca Suriye'yi, Suriye, Irak ve ötesine ulaşan tehditler için bir üs olarak kullanıyor" ifadeleri yer aldı.

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