Başbakan’dan Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlere teşekkür

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani yayımladığı mesajda, “Uçuşa yasak bölge operasyonunun yıldönümü anması ve Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki güçlü ortaklık dolayısıyla senatör arkadaşlarımız Chris Van Hollen ve Marco Rubio tarafından sunulan tasarıdan ötürü Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan ayrıca, tasarıya destek veren ve sponsor olan Temsilciler Meclisi üyeleri Mike Woltz, Jim Cooper, Chris Stewart, Jason Crow, Dina Dittas, Andy Kim ve Don Bacon’a da ayrıca teşekkür etti.

İnsani müdahale ve uçuşa yasak bölge ilanının sayısız hayat kurtardığını vurgulayan Başbakan, “Bu, demokrasimizi güvence altına almamız için gerekli korumayı verdi, Kürdistan Bölgesi ile ABD arasında güçlü ve modern bir ortaklık ile dostluk kurulmasını sağladı. Bugün Kürdistan, istikrarsız bir bölgede huzurlu bir bölgedir” diye ekledi.

Başbakan mesajının sonunda, “Dostluğumuz, ortak idealler yoluyla kuruldu. ABD hükümeti ve kongresindeki arkadaşlarımızla bu dostluğu daha da güçlendirmeyi umut ediyorum” ifadelerini kullandı.