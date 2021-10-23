Kerkük halkı normalleşme ve valinin değişmesini bekliyor

KERKÜK (K24)

10 Ekim’deki Irak parlamento seçimlerinin ardından Kerkük halkı, ulusal sorunların çözülmesi, kentteki durumun normalleşmesi ve çalışmaların bir an önce yapılması için taleplerde bulunuyor.

Seçimde büyük başarı gösteren Kürtler, anayasal hakların uygulanmasını, yeni Irak hükümetine katılım için bir ön koşul olarak görüyor.

K24’e konuşan Kürdistan Demokratik Sosyalist Partisi yöneticisi Resul Rauf, “Kerkük ve Kürdistan Bölgesi meselesi diğer bütün meselelerin önüne geçmelidir. Irak Parlamentosu’nda bir çalışma programı olmalı. Kürtler 63 milletvekili çıkardı ve bu sayı hiç de az değil” dedi.

10 Ekim’deki seçimlerde parlamentoya girmeyi başaran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Şaxewan Abdullah ise Kerkük’te arazi meselesinin Birleşmiş Milletler himayesinde idari düzeyde iyi bir şekilde ele alındığını söyledi.

K24’e konuşan Şaxewan Abdullah, Irak Parlamentosu beşinci döneminin başlamasından sonra komitenin çalışmalarına son vermesini bekledikleri kaydederek, “Seçim Kanununa göre milletvekili seçilen biri, önceki görevinden istifa etmesi gerekiyor. Dolayısıyla Kerkük’te vali değişikliği gerçekleşecektir” dedi.

140. Maddenin yürürlüğe girmesi, 16 Ekim'den sonra Kürtlerin ellerinden alınan haklarının iade edilmesi, idari ve güvenlik dosyaları Kürtlerin federal hükümetle müzakereler sırasında mutabakata varması beklenen en önemli konular arasında yer alıyor.