Politika

Gözlemevi: Iraklı milisler Suriye’ye akaryakıt taşıyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Iraklı milislerin Suriye’ye akaryakıt taşıdığını bildirdi.
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suriye İran destekli milisler Suriye Irak

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, İran destekli Iraklı milislerin, 15 tankerle Irak’tan Suriye’ye akaryakıt taşıdığı belirtildi.

Tankerlerin, Fırat Nehri’nin batısından Suriye’ye aktarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, tankerlerin Fırat’ın batısında durmadığı, Deyr ez-Zor - Şam yolundan devam ettiği ifade edildi.

Gözlemevi, geçtiğimiz 20 Eylül’de yaptığı açıklamada, Irak’tan Suriye’deki İranlı milislere akaryakıt taşıyan bir konvoyun geçişini bildirmişti.

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