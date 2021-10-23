K24 ÖZEL - Danimarka’da çok sayıda Kürt belediye meclis üyeliğine aday

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5,7 milyon nüfuslu Danimarka’da 16 Kasım’da yerel seçimler gerçekleşecek.

Yaklaşık 4,5 milyon seçmenin bulunduğu 5,7 milyon nüfuslu Danimarka'da, seçmenler 98 belediye ve 5 bölge idaresi için oy kullanacak.

4 yılda bir yapılan yerel seçimlerde 2 bin 22 meclis üyesi seçilebilecek.

Yaklaşık 40 bin Kürt’ün yaşadığı tahmin edilen Danimarka’da pek çok Kürt siyasetçi farklı kentlerde belediye meclisi üyeliğine adaylığını koydu.

K24 kaynakları, bu yılki seçimlerde 59 Kürt adayın seçimlerde yarıştığını söyledi.

Seçime giren 59 Kürt siyasetçiden 10’u Güney, 3’ü Doğu (Rojhilat), 5’i Güneybatı (Rojava) ve 41’i Kuzey Kürdistan’dan.

Brøndby şehrinden belediye meclis üyeliğine adaylığını koyan Enhedslisten Partisi üyesi olan Konya Kürtlerinden Fatih Baran, 43 yaşında ve öğretmen.

K24’e konuşan Baran, “2021 seçimleri için Brøndby'de Enhedslisten’den belediye encümenliği için resmen adaylığımı koymuş bulunmaktayım. Son yıllarda Danimarka'da farklı kurumların çatısı altında sosyal, kültürel ve siyasi etkinliklerde yer aldım. Bu tecrübelerden yola çıkarak Danimarka siyasetine katkı sunacağıma inanıyorum” dedi.

2013’te yapılan seçimlerde Enhedslisten Brøndby olarak belediye meclisine temsilci olarak girdiğini dile getiren Baran, “Parti olarak belediye çalışmalarında son sekiz yıl boyunca belediye gelirinin halkın yararına kullanılması konusunda deyim yerindeyse toplumsal bekçilik yaptık” ifadelerini kullandı.

Brøndby’de yaşayan Kürtler ve diğer azınlık gruplarla ilgili çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Baran, “Özellikle mevcut eğitim sistemini, anaokullarını, okul sonrası kulüpleri ve huzur evlerini daha kaliteli ve yaşanılabilir kılmak için partimle birlikte belediye meclisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Danimarka'nın üçüncü büyük şehri Odense’deki belediye meclis üyeliğine aday olan Jenan Jamil Bozo ise Rojava’nın Kamışlo kentinde dünyaya geldikten sonra uzun yıllar Zaho ve Batman’da yaşadı.

Danimarka’da 30 yıldır Kürt kültürel çalışmalarının yanı sıra mültecilerin sosyo-kültürel hakları konusunda çalışmalarını sürdüren Bozo, “Elimden geldiğince belediyede bu faaliyetleri sürdüreceğim” dedi.

K24’e konuşan Bozo, “Danimarka Hristiyan Demokratik Partisi’nden bölgesel seçim için adaylığım koydum. 34 yıldır Odense’de yaşıyorum ve siyasete karşı derin bir duygum var” ifadelerini kullandı.

Kürtlerin yaşadıkları acıların politik kimliğini şekillendirdiğini dile getiren Bozo, mülteci politikasının daha şeffaf olması gerektiğine işaret etti.

71 yaşındaki Kürt siyasetçi, Danimarka’da mültecilere karşı alınan kararın yanlış olduğunu vurguladı.

Eski Danimarka Sosyalist Halk Partisi Milletvekili Serdal Benli de 16 Kasım’daki seçimlerde aday.

Uzun yıllardır Danimarka’daki siyasetin içinde yer alan Ankara Kürtlerinden Benli, Danimarka'nın Hovedstaden yöresinde bulunan Gladsaxe belediyesinde adaylığını koydu.

Gladsaxe için daha çok çalışacaklarını vurgulayan Serdal Benli, refaha öncelik vereceklerini dile getirerek, “Gladsaxe’yi daha yeşil ve yaşamak için daha iyi bir yer yapmayı hayal ediyorum. Kent Konseyi’nin güçlü bir Sosyalist Halk Partisi ekibine ihtiyacı var” dedi.

1968’de Danimarka’ya göç eden Kürt siyasetçi ve aktivist Mahmut Erdem, 40 küsur yıldır göçmen politikası konusunda çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Brøndby şehrinden belediye meclis üyeliğine adaylığını koyan Erdem, K24’e yaptığı değerlendirmede, “Buradaki bütün uğraşım anadilde eğitim, göçmenlerin yaşadıkları sorunların çözümü oldu. 1981’de, Kürt çocuklarının anadilinde eğitim alması için bir proje gerçekleştirdim. Bu proje kapsamında M. Emin Bozarslan dersler verdi ve bu bir ilkti” ifadelerini kullandı.

Göçmen politikası konusunda yetkin olduğunu söyleyen Erdem, edindiği tecrübeleri belediye seçimlerinin ardından da sürdüreceğini vurguladı.