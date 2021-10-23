ABD’li senatörler: Kürdistan Bölgesi huzurlu bir sığınak

ERBİL (K24)

Demokrat Partili Senatör Marco Rubio ile Cumhuriyetçi Parti Senatörü Chris Van Hollen, Kürdistan’da uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin 30’uncu yıldönümünde anma dolayısıyla Temsilciler Meclisi’ne bir karar tasarısı sundu.

Tasarıda Kürdistan Bölgesi’nin, şiddetten kaçanlar ve ezilenler için her zaman huzurlu bir sığınak olduğuna ve ABD ile Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin her zaman güçlü olacağına vurgu yapıldı.

İki senatör, Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge Güçleri’nin, radikalizm ve terörle savaşta ABD’nin ortağı olduğuna işaret etti.

Tasarıda şu ifadeler yer aldı:

“1991 Mart’ında Saddam Hüseyin rejimine karşı yapılan ayaklanma sonrası Saddam, tank ve helikopterlerle Irak Kürdistanı’nın savunmasız vatandaşlarına saldırdı.

Saddam Hüseyin’in askeri güç ve savaş baskısına rağmen 200 bin Kürt’ün soykırıma uğratılması, 4500 köyün yıkılması ve kimyasal katliam tecrübesi nedeniyle yüz binlerce Iraklı Kürt erkek, kadın ve çocuk, Irak’ın kuzey ve doğu sınırlarına yöneldi. Rejim tarafından kendilerine karşı zehirli gaz kullanılması korkusu nedeniyle Enfal zamanındaki gibi olaylar yaşandı. Sadece Halepçe’de 3 yıl öncesinde kullanılmıştı.

1991 yılında mülteci kriziyle birlikte göç etmek zorunda kalan Iraklı Kürtlerin günlük ölüm sayıları binleri geçmişti ve kurbanların kıştan korunmak için bir yeri ya da kullanacak malzemeleri yoktu. Bu şekilde soğuk, gıda yoksunluğu ve hastalıktan öldüler.

Amerika Birleşik Devletleri, bu insani felakete yanıt olarak en büyük insani yardımı yaptı. Bu da insani yardım ulaştırma ve uçuşa yasak bölge ilanından oluşan Huzur Harekatı’ydı.

Huzur Harekatı, Irak Kürdistanı’nın sarp dağları ve soğuk sınırlarındaki binlerce Iraklı Kürt’ü ölümden korudu.

O günden bugüne kadar Irak Kürtleri, ABD tarafından yapılan Huzur Harekatı’nın, özellikle de 2003 yılına kadar devam eden uçuşa yasak bölgenin Iraklı Kürtleri koruduğunu, Irak Kürdistan’ında güvenlik ve istikrarı sağladığını söylüyor.

Irak Kürdistan’ı, dini ve siyasi çekişmelerden kaçan insanlara, geçmişten beri huzurlu bir sığınak olarak hizmet etmiştir.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kürt Peşmergeler radikalizm ve terörle savaşta her zaman ABD’nin ortağı olmuşlardır.

Şimdi bu yüzden Temsilciler Meclisi tarafından şu kararlar alınmalıdır:

1. Huzur Harekatı’nın 30’uncu yıldönümünün anılması

2. Huzur Harekatı’na katılan kahraman askerler, diplomatlar, siyasi liderler ve ABD ortaklarını tanıyor ve onlarla gurur duyuyor.

3. Soğuk ve açlıktan kurtulan yaklaşık 2 milyon Iraklı Kürt kadın, çocuk ve erkeğe yardım edildi ve yaşam hattına geri döndürüldüler.

4. Iraklı Kürtler, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerine saygı için teşvik ediliyor ki Irak Kürdistaı sorunlu bir bölgede bir sığınak olmuştur.

5. Kongre şunları vurgulyor:

a. Amerika ile Iraklı Kürtlerin ortaklığı, Amerika’nın Irak hükümetiyle olan güçlü ortaklığıyla aynıdır.

b. Kongre’nin, radikalizm ve terör karşısında ortaklık konusunda cesur bir şekilde Amerika’nın yanında yer alan Amerika’nın Iraklı Kürt dostlarına saygı ve devamlı desteği vardır.

BAŞBAKAN MESRUR BARZANİ’DEN TEŞEKKÜR

Öte yandan Başbakan Mesrur Barzani de iki senatöre teşekkür için yayımladığı mesajında, insani müdahale ve uçuşa yasak bölge ilanının sayısız hayat kurtardığını vurgulayrak, “Bu, demokrasimizi güvence altına almamız için gerekli korumayı verdi, Kürdistan Bölgesi ile ABD arasında güçlü ve modern bir ortaklık ile dostluk kurulmasını sağladı. Bugün Kürdistan, istikrarsız bir bölgede huzurlu bir bölgedir” ifadelerini kullandı.

Başbakan ayrıca, “Dostluğumuz, ortak idealler yoluyla kuruldu. ABD hükümeti ve kongresindeki arkadaşlarımızla bu dostluğu daha da güçlendirmeyi umut ediyorum” diye belirtti.