Irak: Üst düzey DAİŞ yöneticisi öldürüldü

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Irak Ortak Güçleri’nden yapılan açıklamada, Anbar vilayetinin batısındaki bir DAİŞ hedefine askeri operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonda, DAİŞ’in rütbelerden sorumlu yöneticisi Şakir Mahmud’un yardımcısı Usame Mewla, etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, Iraklı başka bir güç tarafından Ninova vilayetinde bir DAİŞ’li ailesinin yakalandığı belirtildi. Söz konusu ailenin Suriye’den geldiği öğrenildi.

7 kişilik ailenin ilgili makamlara teslim edildiği kaydedildi.