Politika

Irak: Üst düzey DAİŞ yöneticisi öldürüldü

Irak’ın Anbar vilayetinde düzenlenen operasyonda üst düzey bir DAİŞ yöneticisinin öldürüldüğü bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak DAİŞ Anbar Irak

HABER MERKEZİ

Irak Ortak Güçleri’nden yapılan açıklamada, Anbar vilayetinin batısındaki bir DAİŞ hedefine askeri operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonda, DAİŞ’in rütbelerden sorumlu yöneticisi Şakir Mahmud’un yardımcısı Usame Mewla, etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, Iraklı başka bir güç tarafından Ninova vilayetinde bir DAİŞ’li ailesinin yakalandığı belirtildi. Söz konusu ailenin Suriye’den geldiği öğrenildi.

7 kişilik ailenin ilgili makamlara teslim edildiği kaydedildi.

Usame Mewla
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv