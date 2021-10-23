Fransa’dan uyarı: DAİŞ Irak’ta yeniden canlanabilir

ERBİL (K24)

Fransa Savunma Bakanlığı Sözcüsü Herve Granjan, Al Arabiya ve Al Hadath kanallarına verdiği mülakatta, terör örgütü DAİŞ’in varlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Herve Granjan, Fransız askerlerin terör örgütü DAİŞ’e karşı mücadelede Uluslararası Koalisyon bünyesindeki görevlerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

“DAİŞ’in Irak’ta yeniden ortaya çıkma kabiliyetine sahip olduğu konusunda uyarıyoruz” diyen Granjan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“DAİŞ’e karşı mücadele eden Koalisyon’un istihbarat görevlerinin yüzde 30’unu Fransa yürütüyor. Dolayısıyla Fransa, ABD’nin ardından DAİŞ’e karşı savaşta Uluslararası Koalisyon’a katkı sağlayan ikinci ülke konumundadır.”

Afrika’daki Sahel bölgesiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Sözcü, Fransa’nın terörizme karşı söz konusu bölgede 3 bin asker tutacağını kaydetti.

Herve Granjan, Paris’in çabalarını Mali, Nijer ve Burkina Faso arasındaki sınırlarda yer alan Sahel’de yoğunlaştırdığını dile getirdi.