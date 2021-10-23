Yaşam

NASA: 2022’de Ay'a insansız uçuş gerçekleştirmeyi planlıyoruz

ABD uzay ajansı NASA, 2022'nin Şubat ayında Ay'a mürettebatsız bir uçuş gerçekleştirmeyi planladığını bildirdi.
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HABER MERKEZİ

NASA, Orion kapsülünü Uzay Fırlatma Sistemi roketiyle fırlatmak için yaptığı testlerin son aşamasında olduğunu ifade etti. 

Uzay ajansı, Artemis 1 adlı görevin, "gelecekteki mürettebatlı test uçuşlarının yolunu açacağını" ve astronotların bu sayede hem Ay'da hem de çevresinde daha kompleks görevler gerçekleştirebileceğini ifade etti. 

NASA, şubat ayına kadar testler yapmayı sürdürecek. Bunlar da başarılı geçerse kesin bir fırlatma tarihi belirlenecek. 

NASA'nın, Ay'a başarılı bir şekilde Apollo 11 göreviyle insan göndermesinin üzerinden 52 yıl geçti.

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