Başkan Barzani: İsveç her zaman Kürdistan halkının acılarını paylaştı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jonas Lovén’i kabul etti.

Görüşmede Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin terörle mücadelesindeki rolüne övgüde bulunan Büyükelçi Lovén, Kürdistan Bölgesi’nin göçmen, mülteci ve mağdurlara yardımlarını da takdir etti.

Büyükelçi Jonas Lovén, Kürt diasporasının ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki rolüne de değinerek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle olan ekonomik ilişkilerinin de gelişmesi temennisinde bulundu.

Başkan Barzani de İsveç’in her zaman Kürdistan halkının acılarını paylaştığını ve zor günlerde Kürdistan vatandaşlarına yardım ettiğini belirterek İsveç’e teşekkür etti.

İkili ilişkilerin gelişmesini olumlu karşıladığını vurgulayan Başkan Barzani, yeni büyükelçiye görevinde başarılar diledi.

Terörün dünyanın istikrarı üzerindeki tehdidi ile terör ve radikalizmle mücadele de görüşmede ele alındı.