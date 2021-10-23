Politika

Başkan Barzani: İsveç her zaman Kürdistan halkının acılarını paylaştı

Başkan Barzani, İsveç’in her zaman Kürdistan halkının acılarını paylaştığını ve zor günlerde Kürdistan vatandaşlarına yardım ettiğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesud Barzani Jonas Lovén İsveç

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jonas Lovén’i kabul etti.

Görüşmede Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin terörle mücadelesindeki rolüne övgüde bulunan Büyükelçi Lovén, Kürdistan Bölgesi’nin göçmen, mülteci ve mağdurlara yardımlarını da takdir etti.

Büyükelçi Jonas Lovén, Kürt diasporasının ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki rolüne de değinerek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle olan ekonomik ilişkilerinin de gelişmesi temennisinde bulundu.

Başkan Barzani de İsveç’in her zaman Kürdistan halkının acılarını paylaştığını ve zor günlerde Kürdistan vatandaşlarına yardım ettiğini belirterek İsveç’e teşekkür etti.

İkili ilişkilerin gelişmesini olumlu karşıladığını vurgulayan Başkan Barzani, yeni büyükelçiye görevinde başarılar diledi.

Terörün dünyanın istikrarı üzerindeki tehdidi ile terör ve radikalizmle mücadele de görüşmede ele alındı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv