Politika

SOHR: Silahlı gruplar Afrin’de iki kadını kaçırdı

Türkiye destekli silahlı grupların Rojava’nın Afrin kentinde iki Kürt kadının kaçırdığı bildirildi.
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kürdistan SOHR Afrin Rojava

ERBİL (K24)

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), silahlı grupların Afrin’in Birimce köyünde 28 yaşındaki Mizgin Muhammed ile 33 yaşındaki Sozan Fazıl adlı kadınları kaçırdığını bildirdi.

SOHR, kaçırılan kişilerin nereye götürüldüklerini bilmediklerini açıkladı.

Öte yandan 2 kadını kaçıran silahlı örgüt mensupları, kadınların eşleriyle görüşmesine izin vermedi.

Afrin’deki kaynaklar, örgüt mensuplarının kadınlara işkence uygulayabileceğini dile getirdi.

Afrin, 18 Mart 2018 yılından beri Türkiye’nin destek verdiği eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan SMO'nun kontrolünde bulunuyor.

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