Atların ne zaman evcilleştirildiği ortaya çıktı

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Fransa’da yapılan yeni bir araştırmada, atların ilk evcilleştirildikleri tarih ortaya çıktı.

İnsanlık tarihinin akışını değiştiren ve uzun süredir ne zaman ve nerede evcilleştirildiklerine dair süren araştırmalar sonrasında Fransız bilim insanları, DNA analizi yaparak elde ettikleri bulgularda, atların ilk olarak 4 bin 200 yıl önce Rusya’nın Karadeniz’e yakın bozkırlarında evcilleştirildiklerini açıkladı.

DİĞER CANLILARA GÖRE DEĞİŞİMLERİ AZ

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları atların evcilleştirilmesi sürecinin saptanmasının epey zor olduğunu aktarırken, canlının boyutunda diğer canlılara kıyasla pek fazla değişim olmadığının altını çizdi.

DOLAYLI KANITLAR İNCELENDİ

Çalışmanın baş yazarı Toulouse Üniversitesi Fransız Ulusal Antropobiyoloji ve Genomik Merkezi'nde araştırma direktörü olan paleogenetikçi Ludovic Orlando, canlının boyutunu incelemek yerine, araştırmacıların, kültürler arasında dizgin takmayı ve hatta at sembolizmini öneren diş hasarı gibi dolaylı kanıtlar üzerinde çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İNSANLIK TARİHİ EN ÇOK ETKİLEYEN HAYVANLARDAN BİRİ

Orlando, "Atlara bu kadar ilgi duymamızın nedeni, muhtemelen insanlık tarihini en çok etkileyen hayvanlardan biri olarak kabul edilebilmesidir" derken, "Bu hayvanla geliştirdiğimiz bu sıkı ilişki, motorun ulaşımı devraldığı 20. yüzyılın başlarına kadar sürdü" diye sürdü.

Çalışmanın yazarlarından Colorado Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde yardımcı doçent ve arkeoloji küratörü William Taylor, “Arkeolojik kayıtlarda insan etkinliğinin izini sürmek zor bir iştir ve iş atlarla eski ilişkileri yeniden kurmaya gelince daha da zordur” dedi.