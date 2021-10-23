Spor

Chelsea’den gol şov: 7-0

İngiltere Premier Lig'in 9’uncu haftasında Chelsea sahasında Norwich'i 7-0 mağlup etti.
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Chelsea
Chelsea
avrupa Chelsea Norwich Premier Lig

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Lig'in 9'uncu haftasında Chelsea ile Norwich karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 7-0'lık skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 8, 85 ve 90+1’inci dakikalarda Mason Mount, 18’inci dakikada Callum Hudson-Odoi, 42’nci dakikada Reece James, 57. dakikada Ben Chilwell, 62. dakikada Max Aarons attı.

Norwich'te Benjamin Gibson, 65’inci dakikada çift sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Norwich'e karşı evinde oynadığı son 13 Premier Lig maçının 11'ini kazanan ve 1994'ten beri yenilmeyen Chelsea, puanını 22 yaptı. 9’uncu hafta sonunda hiç galibiyeti olmayan Norwich, 2 puanda kaldı.

Chelsea, gelecek hafta Newcastle'a konuk olacak. Norwichy ise sahasında Leeds ile karşılaşacak..

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