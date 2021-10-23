Politika

İsrailli Bakan: Rusya İsrail'in Suriye’deki hava saldırılarını engellememeyi kabul etti

İsrail İskan Bakanı Zeev Elkin, Rusya'nın İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarını engellememeyi kabul ettiğini belirtti.
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ortadoğu İsrail Rusya Suriye hava saldırıları

HABER MERKEZİ

İsrail İskan Bakanı Zeev Elkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in dün Rusya'nın Soçi kentinde yaptığı görüşmeye ilişkin İsrail basınına değerlendirmelerde bulundu.

Putin-Bennett görüşmesinin tercümanlığını yapan Elkin, görüşmede Moskova ile Tel Aviv arasındaki ikili ilişkilerin eski Başbakan Binyamin Netanyahu dönemine benzer şekilde sürdürülmesinin ele alındığını aktardı.

Elkin, Putin ile Bennett'in İsrail ve Rus güçlerinin Suriye'de çatışmasının önüne geçmeyi amaçlayan ve "çatışma önleme mekanizması" olarak adlandırılan uygulamaya devam edilmesi konusunda anlaştığını ifade etti.

Bennett'in Putin ile İran'ın nükleer programı ve Suriye'ye yerleşmesini önleme konusundaki görüşlerini paylaştığını kaydeden Elkin, "(Suriye'deki hava saldırılarına ilişkin) Rusya'ya yönelik politikanın devam ettirilmesine karar verildi" ifadesini kullandı.

Hem Beşar Esad rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunu iddia ediyor.

 

 

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