Politika

Erdoğan’dan 10 büyükelçinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi talimatı

Erdoğan, Osman Kavala açıklaması yapan 10 ülkenin Türkiye büyükelçilerinin “istenmeyen kişi” ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanına talimat verdiğini söyledi.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan büyükelçiler talimat istenmeyen kişi Osman Kavala

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir" dedi.

Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Öte yandan yatıyorlar kalkıyorlar Kavala, Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığına geliyor. Bu ne terbiyesizliktir. Siz burayı ne zannediyorsunuz burası Türkiye. Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burası anlı şanlı Türkiye. Dışişleri Bakanlığına gelip talimat veremezsiniz.

Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, ne yapmaları gerektiğini söyledim. ‘Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz’ dedim.”

Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, önceki gün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

10 büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Osman Kavala’nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

 

 

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