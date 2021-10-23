Spor

Lider Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 9’uncu hafta maçında lider Bayern Münih, sahasında Hoffenheim'ı 4-0 mağlup etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Bayern Münih Hoffenheim Bundesliga

HABER MERKEZİ

Bundesliga'nın 9’uncu  haftasında Bayern Münih, Hoffenheim ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 16’ncı dakikada Serge Gnabry, 30’uncu dakikada Robert Lewandowski, 82’nci dakikada Maxim Choupo-Moting ve 87’nci dakikada Kingsley  Coman'dan geldi.

Bundesliga'yı kasıp kavuran Bayern Münih, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 33 gole ulaştı. Bu sonuçla Bayern Münih, 22 puanla liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise 11 puanla 10. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 10’uncu haftasında Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak, Hoffenheim ise evinde Hertha Berlin'i konuk edecek.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv