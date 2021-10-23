Lider Bayern Münih 3 puanı 4 golle aldı

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Bundesliga'nın 9’uncu haftasında Bayern Münih, Hoffenheim ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 16’ncı dakikada Serge Gnabry, 30’uncu dakikada Robert Lewandowski, 82’nci dakikada Maxim Choupo-Moting ve 87’nci dakikada Kingsley Coman'dan geldi.

Bundesliga'yı kasıp kavuran Bayern Münih, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 33 gole ulaştı. Bu sonuçla Bayern Münih, 22 puanla liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise 11 puanla 10. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 10’uncu haftasında Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak, Hoffenheim ise evinde Hertha Berlin'i konuk edecek.