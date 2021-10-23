Sağlık

Türkiye’de Covid-19’da son durum

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 217 vaka tespit edildi.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik Covid-19 verilerini açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 351 bin 184 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Günlük vaka sayılarının 28-30 bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her bin vakadan ortalama 4,2’sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde yüzde 4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, aşı çağrısı da yaptı:

"Aşılarınızı yaptırmadıysanız veya devam dozunu öncelikli konularınız arasında görmüyorsanız, hastalığı yaşayan tanıdıklarınızla konuşun. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen aşılarınızı yaptırın."

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