Sadr’dan siyasi taraflara: Seçim sonuçlarını kabul edin

ERBİL (K24)

Irak Yüksek Seçim Komisyonu, geçtiğimiz hafta 10 Ekim’de gerçekleştirilen Irak Parlamentosu seçimlerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan resmi sonuçlara göre seçimlerde 73 sandalye kazanan Sadr Hareketi’nin lideri Mukteda es-Sadr, Twitter hesabından yaptığı açıklamada siyasi tarafların seçim sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Seçim sonuçlarını kabul etmeninin demokratik ilkelerin gereği olduğunu belirten Sadr, “Miting alanlarında da söylediğimiz gibi demokratik sürece bağlıyız” dedi.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu’nun “Seçimlerde hile yapılmadı ve seçim süreci başarılıydı” şeklindeki açıklamasını hatırlatan Sadr, bu açıklamanın diğer siyasi tarafların seçim sonuçlarını kabul etmesine yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

Seçim sonuçlarını kabul etmeninin siyasi ve güvenlik açısından ülkeyi kaosa sürükleyeceğini vurgulayan Sadr, Seçim Komisyonu ve yargıya baskı yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Adnan Celil, 17 Ekim’de Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında, 3 bin 681 seçim merkezindeki elle sayılma işleminin tamamlandığını, elektronik ayrım işlemiyle yüzde 100 mutabık olduğunu bildirmişti.

"Seçim Komisyonu tüm siyasi oluşumlara eşit mesafede durmaktadır” diyen Celil, kurumun görevinin seçmenlerin oylarını korumak olduğunu, bunda da başarılı olduğunu vurgulamıştı.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Sadr'a bağlı Sadr Grubu 73, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 33, İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14, eski Başbakanlardan Haydar Abadi ve Şii dini ve siyasi lider Ammar Hekim'in ittifakı ise 4 sandalye kazandı.

Sadr Harekti dışındaki Şii gruplar, seçimlere şaibe katıldığını iddia ediyor.