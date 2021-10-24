Sağlık Bakanı: Öğretmenler ile memurlara aşı zorunluluğu getiriliyor

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Sağlık Bakanı Saman Berzinci, Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüsten (Covid-19) ölümlerde %19’luk bir artış olduğunu belirtti.

Bakan Berzinci, yarın toplanacak olan Coronayla Mücadele Yüksek Komisyonu’nun yeni tedbir kararları alacağını kaydetti.

Öğretmenler, memurlar ve kapalı alanda çalışan kişilere aşı zorunluluğu getirileceğini belirten Sağlık Bakanı, okulların kapatılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Henüz ilan edilmemiş olsa da Kürdistan Bölgesi ya yeni bir vaka dalgasıyla karşı karşıya ya da yeni bir virüs varyantı hızla yayılıyor.

Dün açıklanan son 24 saatlik verilere göre 28 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 560 yeni vaka tespit edildi.

Vaka artışının, 10 Ekim’de yapılan Irak genel seçimlerinin kampanya sürecinde meydana gelen kalabalıklar sonucu olduğu düşünülüyor.