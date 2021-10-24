Türkiye’den Kobani’de SİHA saldırısı
HABER MERKEZİ
Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA), Rojava’nın Kobani bölgesinde DSG’lileri taşıyan bir aracı hedef aldı.
Saldırıda 3 DSG’li hayatını kaybetti.
Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde de Türkiye’ye ait bir SİHA Kobani’de Özerk Yönetim’in bir yöneticisinin aracını hedef almış, saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.
Saldırılar, Türkiye’nin Tel Rıfat ve Ayn İsa’ya yönelik operasyon yapacağı açıklamalarının ardından geldi.
Gözlemevi’ne göre Rusya, Türkiye’nin 25 Ekim’e kadar DSG yöneticilerine yönelik operasyonlarına yeşil ışık yaktı.